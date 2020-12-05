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  4. Gaziantep'te kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi

Gaziantep'te kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi

05.12.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı ve hafta sonu 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasını duymadığını belirten boyacı Gaziantep’in boş sokaklarında müşteri bekledi. Boyacı, müşteri yerine zabıtayı karşısında bulundu.

Kısıtlamanın gece 21.00 itibariyle başlamasıyla kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Sabahın erken saatlerinde 11 yıldır her gün yaptığı gibi boya sandığı ile balıklı parkına gelen 43 yaşındaki Orhan Özcan, evde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymadığını belirterek boş sokakta müşteri beklemeye başladı.

Günün ilk ışıklarından itibaren tezgahını açmak için yola çıkan boyacı, kimsenin olmadığı sokaklarda müşteri beklerken, zabıtaları karşısında buldu. Evli ve 4 çocuk babası olduğunu ifade ederek çalışmak zorunda olduğunu belirten Özcan, "Ben 11 senedir buradayım, burası havuzdu bekardım boyacıydım halada aynı işi yapıyorum. Bir gelirim yok, maaş almıyorum yalan söylemiyorum çocukta değilim yaşım 43 bu işle evimi geçindiriyorum. Ne yapayım kime gidipte el açayım” dedi.

Ayakkabı boyacısı Özcan, boş sokakta müşterisini beklerken onu fark eden zabıtalar tarafından uyarılarak evine gönderildi.

(İHA)

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