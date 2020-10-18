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Gaziantep'te komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 22:03 | Son Güncelleme

Gaziantep’te komşu olan iki aile arasında duvar meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesinde Güzelköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere, iki aile arasında duvar yükselme nedeniyle tartışma yaşandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Barış Ş. (30) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafında çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olanlar olduğu öğrenilirken, köy jandarma ekipleri tarafından olası bir olaya karşı giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor. (İHA)

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