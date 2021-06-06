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Gaziantep'te kontrol noktasında silahlı saldırı! 1'i polis 5 kişi yaralandı

06.06.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te güven timlerinin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine kaçmaya çalışan 2 şüphelinin rastgele ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hafif yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği yakınlarında park halindeki bir motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen polis, kimlik kontrolü yapmak istedi.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler, yanlarında bulundurdukları tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

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1'İ POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

Saçmaların isabet ettiği bir polis ile çevredeki biri çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

Yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KOVALAMACA SONRASINDA YAKALANDILAR

Karakoldaki polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında şüpheli 2 kişi yakalandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep silahlı saldırı

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