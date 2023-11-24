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Gaziantep'te korku dolu anlar! Gelinin eski eşi ve yakınları silahlarla düğünü bastı: Ölü ve yaralılar var

24.11.2023 06:36 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te bir sokak düğünü, gelinin eski eşi ve yakınları tarafından silahla basıldı. Saldırganların silahlarla ateş açmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Çok sayıda ekip sevk edilirken olayda kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, yaralıların tedavi gördüğü hastane çevresinde de önlem alındı.

Gaziantep'te korku dolu anlar! Gelinin eski eşi ve yakınları silahlarla düğünü bastı: Ölü ve yaralılar var

Olay gece geç saatlerde Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde yapılan düğünü basan gelinin eski eşi ve yakınları, silahlarla dehşet saçtı. Saldırganlar, peş peşe silahlarını ateşlerken, düğün sahipleri ve davetliler panik ve korku içerisinde kaçmaya çalıştı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde damadın yakını olduğu öğrenilen Murat Kara'nın (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şehitkamil Hastanesi'ne kaldırıldı.

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HASTANE VE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden sonra saldırıda ölen Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı Şehitkamil Hastanesinde ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, hastaneye giriş çıkışları kontrol altında tuttu. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Gaziantep düğün
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