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Gaziantep'te korkunç anlar! Markete dalan otomobil, müşteriye çarptı

10.09.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete dalan otomobil, manav reyonunda alışveriş yapan müşteriye çarparak durabildi. Kaza, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Şahinbey İlçesi Narlıtepe Mahallesinde meydana geldi. A.D. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöndeki markete daldı. Otomobil, o esnada marketin manav reyonunda alışveriş yapan M.K’ya çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, otomobil ile manav reyonu arasında sıkışan M.K’ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı M.K’yı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.

KORKUNÇ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken otomobil sürücüsü olan yabancı uyruklu A.D. gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı M.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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