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Gaziantep'te korkunç kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

01.08.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tırın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Gaziantep'te korkunç kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Ali T. idaresindeki TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede sürücüsü belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı.

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3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 15 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ"

Bölgeye gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı.

Gül, buradaki açıklamasında, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Minibüse TIR arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz." dedi.

TIR sürücüsü Ali T'nin gözaltına alındığı öğrenildi. (AA/DHA)

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trafik kazası İşçi Gaziantep
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