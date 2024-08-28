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Gaziantep'te korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldü

28.08.2024 01:29
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Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuk, gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Talihsiz çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise cinayetin ardından kayıplara karıştı.

Gaziantep'te korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldü

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan kişi tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

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ÇOCUĞU VURAN ESNAF KAYIPLARA KARIŞTI

Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep pompalı tüfek
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