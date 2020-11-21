Gaziantep'te korkunç olay! Arkadaşını öldürüp, üzerini betonla kapatmış

Nizip'te yaşayan ve çeşitli suçlardan defalarca cezaevine giren ve son olarak nisan ayında tahliye olan Mehmet Yalnızoğlu'ndan 3 aydır haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalnızoğlu'nun yakın arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Polis ekipleri bu süreçte Yalnızoğlu'nun yakın arkadaşı olan ve birçok suç kaydı bulunan Eyüp Sarmaşık'ın da bilgisine başvurdu. Sarmaşık, polis ekiplerine arkadaşı olan Yalnızoğlu'nu aylardır görmediğini ve nerede olabileceğini bilmediğini söyledi. Polis ekipleri araştırmasını sürdürürken, bu kez Ali Eker'in ifadesine başvurdu. Çelişkili bilgiler vermesinden şüphelenilen Ali Eker, bunun üzerine polis tarafından sorguya alındı. Sorgulamasında kayıp olarak aranan Yalnızoğlu'nun Eyüp Sarmaşık tarafından öldürüldüğünü söyleyen Eker, kendisinin ise avluya gömülerek üzerine beton dökülmesine yardım ettiğini itiraf etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Eyüp Sarmaşık ise kazayla arkadaşını öldürdüğünü öne sürdü.