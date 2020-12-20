Gaziantep'te korkunç olay! Derede erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Göngören mahallesi Çınarcık mevkiinde hayvanlarını otlatan çobanlar, ırmak içerisinde erkek cesedi buldu.

DARP YA DA YARALANMA İZİNE RASTLANMADI

Çobanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme ve araştırmalarda şahsın yabancı uyruklu İ.A.(31) olduğu tespit edilirken, şahısta herhangi bir darp, kesici alet ya da silahla yaralanmaya dair bir belirtiye rastlanılmadı.

Henüz ölüm nedeni belirlenemeyen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (İHA)

