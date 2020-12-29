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  4. Gaziantep'te korkunç olay! Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep'te korkunç olay! Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

29.12.2020 16:37 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tartıştığı annesi Vesile Dönmez'i evde rehin alan Uğur Dönmez, pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Kendisini eve kilitleyen Dönmez, polis ekiplerinin 45 dakika süren ikna çabasının ardından teslim oldu.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki müstakil bir evin 2'nci katında yaşayan şizofreni hastası olduğu belirtilen Uğur Dönmez, öğleden sonra tüfekle annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfekle rehin aldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, Uğur Dönmez'e tüfeğini bırakarak teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak, Uğur Dönmez teslim olmayıp, annesini de serbest bırakmadı. Bunun üzerine ablukaya alınan sokağa Özel Harekat polisleri sevk edildi.

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45 DAKİKA SONRA TESLİM OLDU

Uğur Dönmez, rehin aldığı annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Kendisini eve kilitleyen Dönmez, polis ekiplerinin 45 dakika süren ikna çabasının ardından teslim oldu. Uğur Dönmez, gözaltına alınırken, eve giren sağlık ekibi de yaptığı kontrolde Vesile Dönmez'in başından vurulduğunu belirledi. (DHA)


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