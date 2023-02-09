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Gaziantep'te köylerdeki depremzedelere askeri helikopterle yardım

09.02.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki köylerinde bulunan depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Gaziantep'te köylerdeki depremzedelere askeri helikopterle yardım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum'un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında, AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlarındaki köylere askeri helikopterlerle ulaştırıldı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın takip ve koordinesindeki yardımlar, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askeri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı. Daha sonra havalanan 5 helikopter, 17 sortide İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin 15 dağ köyüne iniş yaptı.

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7,2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından depremzedelere dağıtıldı.

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MEHMETÇİK, KARADAN DA YARDIM TAŞIDI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personeli de, deprem nedeniyle hasar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerine bağlı dağlık kesimlerdeki Köklü, İdilli ve Koçcağız köylerinin yollarını ulaşıma açtı. Jandarma ekipleri, İslahiye Topçu Alay Komutanlığı'ndan temin edilen unimog araçlarla 128 mahalle ve köye de yardım malzemeleri ulaştırdı.

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Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve bunun yanı sıra 1090 çadır ve 137 konteyner kurdu.

(DHA)

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deprem Gaziantep Kahramanmaraş

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