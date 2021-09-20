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  4. Gaziantep'te kumar operasyonu! 'Süngücü kadınlar' gözaltında

Gaziantep'te kumar operasyonu! 'Süngücü kadınlar' gözaltında

20.09.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kumar oynatılan bir işyerine operasyon düzenlendi. O işyerine duvarlar kırılarak girildi. Tombala oynayan 46 kişi yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 'süngücü kadınlar' ise dikkat çekti. İlk kez bir operasyonda 'süngücü' ifadesinin yer aldığını söyleyen CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında bu kadınların ne iş yaptıklarını ve nasıl çalıştıklarını anlattı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kumar çetesine operasyon düzenledi. Kumar oynanan mekanı tespit eden emniyet yetkilileri, duvardaki tel örgüleri kırarak mekana baskın yaptı. 4'ü süngücü kadın, 16 kumar oynatan şüpheli şahıs ve 46 kumar oynayan toplamda 66 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatanlara bu suçlamayla adli işlem yapılırken kumar oynayanlara da 1.336 TL'den toplam 61.456 TL para cezası kesildi.

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SÜNGÜCÜ KADINLAR KİM?

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, çete üyelerinin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda 'süngücü kadınlar' dedikleri kişileri şu sözlerle anlattı;

O kadınlar kumar çetesiyle organik bağlantılı olarak çalışıyorlar. Onlar da dışarıdan müşteriymiş gibi kumar oynanan mekana geliyorlar ve her masaya bir kadın oturuyor. Onlar da çetenin bir üyesi değil de sanki tombala oynamaya gelmiş gibi davranıyor. Öyle olunca masadaki erkekleri daha çok kumar oynamaları yönünde motive ediyor. Bunların görevi bu.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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