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Gaziantep’te mezarlıkta bomba paniği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 09:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Gaziantep’in İslahiye ilçesinde mezarlıkta duvar ören bir işçi, el bombası buldu. Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, çağrılan uzman ekipler tarafından el bombası imha edildi.

İslahiye ilçesine bağlı Değirmencik Mahallesi’nde duvar inşaatında çalışan bir işçi, kazı yaptığı esnada otların arasına gizlenmiş bir el bombası buldu.

İşçinin ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş güvenlik tedbirleri alırken, bomba uzmanlarını olay yerine çağırdı.

Yapılan incelemede patlamamış olduğu belirlenen bomba, patlatılarak imha edildi.

Bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, el bombasının kim tarafından ve hangi amaçla mezarlığa gizlendiği araştırılıyor.

(İHA)

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