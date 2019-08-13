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Gaziantep'te motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 20:40 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Onur Alakaş yaralandı, arkasında oturan arkadaşı Ali Yağcı yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Alakaş yönetimindeki 27 NL 785 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada yola savrulan sürücü Alakaş ile arkasında oturan Ali Yağcı yaralandı.

TÜM ÇABALARA KARŞIN KURTARILAMADI

Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ali Yağcı doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Yağcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nizip otobüs durağı Kaza

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