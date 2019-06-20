Gaziantep’te obruk paniği

Mahalleli obruğun oluşmasından bir gün öncesinde çocukların olayın meydana geldiği bölgede oyun oynadığını söylerken, obruğun oluştuğu gün ve saatte ise çocukların tesadüfen sokakta olmadığını kaydetti.

3 kamyon toprakla kapatıldı

Obruk mahallede büyük korkuya neden olurken, olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, oluşan dev çukurun kapanması için çalışma başlattı. Obruk, 3 kamyon toprak ve kaya parçalarıyla dolduruldu.

MAĞARALAR ÜSTÜNDE YAŞAM Mahalleli, yaklaşık 3 bin 700 kişinin yaşadığı Çağlayan Mahallesi'nde evlerin bulunduğu bölgenin hemen hemen tamamının altında mağara bulunduğunu ileri sürerek, mağaralar nedeniyle bir çok evin ekipler tarafından yıkıldığını söyledi. Mağaralar nedeniyle bazı evlerin kolonlarında kayma olduğunu da söyleyen mahalleli, evlerin beton duvarlarında ise çatlaklar oluştuğunu belirtti.

MAHALLE RİSK ALTINDA Toprak göçmesiyle açığa çıkan obruk, Çağlayan Mahallesi’nde yaşayanlara panik yaşattı. 2 ay önce mahallenin farklı bölgesindeki 20 evin, altında mağara bulunması nedeniyle yıkıldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, mahallenin altında mağaraların yer aldığını ve bu nedenle mahallenin risk altında olduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Demirer, tehlike altında yaşadıklarını söyleyerek yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. Demirer’in 5 yıl önce satın aldığı evin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görülürken, yetkililerin mahallede sondaj çalışmaları yaparak yer altını analiz ettiği bildirildi.