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Gaziantep’te okullar ne zaman açılacak? 13 Mart Pazartesi Gaziantep’te okullar tatil mi?

09.03.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te okulların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından deprem bölgesinde yer alan bazı illerde eğitim öğretime verilen ara devam ediyor. İkinci kategoride Adana, Osmaniye ve Gaziantep yer alıyor. Peki, Gaziantep’te okullar ne zaman açılacak? 13 Mart Pazartesi Gaziantep’te okullar tatil mi?

Gaziantep’te okullar ne zaman açılacak? 13 Mart Pazartesi Gaziantep’te okullar tatil mi?

Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi merak konusu haline geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitim öğretime verilen ara bazı illerde devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te okulların ne zaman açılacağını duyurdu.

GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Valiler, il millî eğitim müdürleri ile kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz." dedi.

Üçüncü kategoride yer alan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

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