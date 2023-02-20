Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? Gaziantep ve Osmaniye'de okullar hangi tarihte açılacak? Bakan Mahmut Özer açıkladı

Okulların açılış tarihi merak ediliyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yarıyıl tarihi uzatılmış tüm yurtta okullar tatil edilmişti. Deprem bölgeleri dışında okullar bugün yeniden açılmıştı. Bu kapsamda deprem bölgelerinde okulların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlanmıştı. Konu hakkında beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. İşte tüm merak edilenler...

GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihini duyurdu. Osmaniye ve Gaziantep'te okulların açılma süresi 13 Mart'a kadar ertelendi.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da ise okulların açılma süresi 27 Mart'a kadar ertelendi.

Adana, Kilis, Diyarbarkır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacak.



