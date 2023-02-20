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Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? Gaziantep ve Osmaniye'de okullar hangi tarihte açılacak? Bakan Mahmut Özer açıkladı

20.02.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların hangi tarihte açılacağı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından tüm yurtta okul tatili uzatılmıştı ve bugün yeniden açıldı. Deprem bölgelerinde ise okulların ne zaman açılacağı henüz belli değildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması geldi. Peki, Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? Gaziantep ve Osmaniye'de okullar hangi tarihte açılacak? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? Gaziantep ve Osmaniye'de okullar hangi tarihte açılacak? Bakan Mahmut Özer açıkladı

Okulların açılış tarihi merak ediliyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yarıyıl tarihi uzatılmış tüm yurtta okullar tatil edilmişti. Deprem bölgeleri dışında okullar bugün yeniden açılmıştı. Bu kapsamda deprem bölgelerinde okulların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlanmıştı. Konu hakkında beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. İşte tüm merak edilenler...

GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihini duyurdu. Osmaniye ve Gaziantep'te okulların açılma süresi 13 Mart'a kadar ertelendi.

okullar

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da ise okulların açılma süresi 27 Mart'a kadar ertelendi.

Adana, Kilis, Diyarbarkır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacak.

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