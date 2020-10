Gaziantep'te ölümden dönen sürücü: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten Özzorlu, “Allah esirgedi bizi, dışarıda oturuyordum biranda nasıl oldu anlamadım. Bir anda baktım üzerime geliyor o an refleksle kalktım kaza oldu kendilerini de Allah esirgedi 4 kişi vardı arabanın içinde büyük bir şok yaşadık, Azrail ile karşı karşıya geldik verilmiş bir sadakamız varmış” dedi.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Büyük bir korku yaşadığını ifade eden Özzorlu, hala bir ses duyduğunda korku yaşadığını kaydetti. Özzorlu, “Kazanın görüntülerini izleyince ‘verilmiş sadakamız varmış Allah’a çok şükür yaşıyoruz’ dedik. Yeni doğmuş gibi hissediyorsun gitmiş gelmiş gibi hissediyorsun çünkü her an her şey olabilir” diye konuştu.

İHA