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Gaziantep'te ölümden dönen sürücü: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2020 11:26 | Son Güncelleme

Gaziantep'te ölüm korkusu ve yaşama sevincini aynı anda hisseden sürücülerin yaşadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. 6 kişinin ölümden döndüğü kazada internet kafe sahibi ve motosiklet sürücünün alık refleksi hayat kurtardı. Kazadan saniyelerle kurtulan internet kafe sahibi, "yeniden doğdum" diyerek, saniyelerle hayatta kalabilmenin sevincini yaşıyor.

Kaza, geçtiğimiz hafta Şahinbey İlçesi 60’ıncı Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Renault marka otomobil mahalle arasında seyir halindeyke bulunan sürücü, direksiyon kontrolü kaybetmesi sonucu bir internet kafenin duvarına çarptı. O anlarda kafe sahibi Mustafa Özzorlu ise dükkanın önünde oturduğu masada işleriyle uğraşıyordu. Kendisine doğru gelen aracı fark etmesiyle attığı geri adımlarla ölümden son anda kurtuldu. Kazanın yaşandığı anlarda bir motosiklet sürücüsü ise üzerine gelen otomobilden kaçarak kurtulmayı başardı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiyle kafe sahibi ve motosiklet sürücüsü adeta ölümden döndüğü o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Metrelerce sürüklenen otomobilde de bulunan 4 kişi de hafif yaralarla kazayı atlattı.

'VERİLMİŞ BİR SADAKAMIZ VARMIŞ'

İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten Özzorlu, “Allah esirgedi bizi, dışarıda oturuyordum biranda nasıl oldu anlamadım. Bir anda baktım üzerime geliyor o an refleksle kalktım kaza oldu kendilerini de Allah esirgedi 4 kişi vardı arabanın içinde büyük bir şok yaşadık, Azrail ile karşı karşıya geldik verilmiş bir sadakamız varmış” dedi.

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'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

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Büyük bir korku yaşadığını ifade eden Özzorlu, hala bir ses duyduğunda korku yaşadığını kaydetti. Özzorlu, “Kazanın görüntülerini izleyince ‘verilmiş sadakamız varmış Allah’a çok şükür yaşıyoruz’ dedik. Yeni doğmuş gibi hissediyorsun gitmiş gelmiş gibi hissediyorsun çünkü her an her şey olabilir” diye konuştu.

İHA

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