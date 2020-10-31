Gaziantep'te ölümden dönen sürücü: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

Kaza, geçtiğimiz hafta Şahinbey İlçesi 60’ıncı Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Renault marka otomobil mahalle arasında seyir halindeyke bulunan sürücü, direksiyon kontrolü kaybetmesi sonucu bir internet kafenin duvarına çarptı. O anlarda kafe sahibi Mustafa Özzorlu ise dükkanın önünde oturduğu masada işleriyle uğraşıyordu. Kendisine doğru gelen aracı fark etmesiyle attığı geri adımlarla ölümden son anda kurtuldu. Kazanın yaşandığı anlarda bir motosiklet sürücüsü ise üzerine gelen otomobilden kaçarak kurtulmayı başardı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiyle kafe sahibi ve motosiklet sürücüsü adeta ölümden döndüğü o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Metrelerce sürüklenen otomobilde de bulunan 4 kişi de hafif yaralarla kazayı atlattı.

'VERİLMİŞ BİR SADAKAMIZ VARMIŞ'

İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten Özzorlu, “Allah esirgedi bizi, dışarıda oturuyordum biranda nasıl oldu anlamadım. Bir anda baktım üzerime geliyor o an refleksle kalktım kaza oldu kendilerini de Allah esirgedi 4 kişi vardı arabanın içinde büyük bir şok yaşadık, Azrail ile karşı karşıya geldik verilmiş bir sadakamız varmış” dedi.