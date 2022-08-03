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Gaziantep'te ortalığı kan gölüne çevirmişti! Hamide, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

03.08.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 22 Temmuz günü meydana gelen olayda dini nikahlı eşi Ümit Dur tarafından kurşunlanan Hamide Şeyh Müslim 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yatağında çocuklarıyla uyurken katledilen Müslim'in cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay günü genç kadınla birlikte aynı evde bulunan engelli kardeşi de öldürülmüş, annesi ağır yaralanmıştı. Korkunç olaya tanık olan 4 yaşındaki Merva, ''Ben çok korktum. Sadece bir kişiydi. O Ümit’ti'' diyerek vahşeti anlatmıştı.

Gaziantep'te ortalığı kan gölüne çevirmişti! Hamide, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi’nde 22 Temmuz günü sabah saat 05.30 sıralarında yaşanmıştı. İddiaya göre, Ümit Dur (38), dini nikahlı eşi Hamide Şeyh Müslim’in kardeşi ve annesiyle birlikte kaldığı evi silahla basmıştı. Dur, eşi Hamide Şeyh Müslim, eşinin kardeşi Cemil Şeyh Müslim (23) ile anneleri Zehra Faraç’ın (65) üzerine uyudukları esnada kurşun yağdırmıştı. Olay sonrası cani koca Ümit Dur kaçarken, vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla eşi, eşinin kardeşi ve kayınvalidesi ağır yaralanmıştı.

23 YAŞINDAKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 23 yaşındaki kayınbirader Cemil Şeyh Müslim, olay günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan eş Hamide Şeyh Müslim ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde yoğun ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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TALİHSİZ KADIN 12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Dini nikahlı eşi tarafından, annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı evi basılarak kurşun yağmuruna tutulan ve ağır yaralanan Hamide Şeyh Müslim ise 12 gündür tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi tarafından öldürülen Hamide Şeyh Müslim'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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CANİ KOCA TUTUKLANMIŞTI

Olay sonrası kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Ümit Dur ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

CİNAYETİN TEK TANIĞI 4 YAŞINDAKİ MERVA

Hamide Şeyh Müslim’in bir önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki kızı Merva Bozan dehşete düşüren anlara tanıklık etmiş, annesinin dini nikahlı eşi Dur’un yaşattığı dehşeti birebir yaşayan küçük Merva; dayısı, annesi ve anneannesinin üzerine kurşun yağdırılmasını korku dolu gözlerle izlemişti. Merva, Ben uyuyordum. Annem de uyuyordu. Dayım da uyuyordu. Onu vurdu. Ben çok korktum. Sadece bir kişiydi. Ben onu tanıyordum. O Ümit’ti'' diyerek korkunç cinayetin tek tanığı olarak yaşananları anlatmıştı.

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“O ÜMİT’Tİ”

Annesinin karnından vurulduğunu söyleyen Merva, “Ben uyuyordum. Annem de uyuyordu. Dayım da uyuyordu. Onu vurdu. Ben çok korktum. Sadece bir kişiydi. Ben onu tanıyordum. O Ümit’ti” dedi.

(İHA)

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Gaziantep
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