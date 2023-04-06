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Gaziantep'te ortalık karıştı! İki grup arasında silahlı kavga... 1'i polis 2 ölü

06.04.2023 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te iki grup arasında çöp atma meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda izinde olan bir polis memuru ile bir sivil vatandaş hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de ağır yaralandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te ortalık karıştı! İki grup arasında silahlı kavga... 1'i polis 2 ölü

Olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çöp atma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahla ateş etti. Kavga sırasında grup içerisinde bulunan 1'i polis 3 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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YARALININ DURUMU KRİTİK

Hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru Halil İbrahim Kuş, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Çekiç isimli şahıs da hayatını kaybetti. Yaralı olan Mehmet Ali K.'nin de durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Biri polis memuru 2 kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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