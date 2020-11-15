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  4. Gaziantep’te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı

Gaziantep’te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı

15.11.2020 22:40 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı

Gaziantep’te sürücüsünün manevra yaptığı sırada kontrolünden çıkan otomobil, kanalizasyon çukuruna düştü. Kazada araç içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Öğüt idaresindeki 36 AS 570 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada alt yapı çalışmaları için açılan 4 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralıları Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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