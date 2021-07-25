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  4. Gaziantep'te 'pes' dedirten görüntü! Araçları durdurup pazarlık yaptılar

Gaziantep'te 'pes' dedirten görüntü! Araçları durdurup pazarlık yaptılar

25.07.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kent merkezinin göbeğindeki otogarın çevresinde 'pes' dedirten görüntüler yaşandı. Yol üzerinde duran kadınlar, araçları durdurarak fuhuş pazarlığı yaptı. Kadınların rahat tavırları görenleri şaşırttı.

Gaziantep'te 'pes' dedirten görüntü! Araçları durdurup pazarlık yaptılar

Gaziantep’te şehirlerarası otobüs terminali çevresinde güpegündüz fuhuş pazarlığı yapan kadınlar pes dedirtti. Terminal çevresinde gruplar halinde bekleyen kadınlar yol kenarında duran araçlarla fuhuş pazarlığı yaptı. Terminale giden yol üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin ön girişini mesken tutan kadınların güpegündüz yaptığı fuhuş pazarlığı görüntülendi. Bazı kadınların yol üzerinde otobüs bekleyen kişilerin yanına giderek pazarlığa girişmesi görüntülere yansırken, kadınlardan rahatsız olan kişiler yoldan uzaklaşıyor. Kimi kadınların yanında fuhuş pazarlığı esnasında küçük çocuk da bulunması dikkat çekti.

FUHUŞ PAZARLIĞI YAPTILAR

Polis ekiplerinin otosunu görünce yoldan uzaklaşan kadınlar polis aracının kendilerinden uzaklaşmasının ardından tekrardan yol üzerine çıkıyor. Görüntülerde yol kenarında duran bir aracın yanına giden kadın, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra o kişinin aracına biniyor. Bir süre sonra aynı yere geri gelen araçtan inen kadın araçtan uzaklaşıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep fuhuş
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