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Gaziantep'te peş peşe patlamalar! Ortalık savaş alanına döndü

01.04.2022 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te sabaha karşı bir lokantadaki sanayi tüpleri patladı. Büyük bir gürültüyle peş peşe yaşanan patlamalar sonucunda 2 kişi yaralanırken ortalık savaş alanına döndü.

Gaziantep'te peş peşe patlamalar! Ortalık savaş alanına döndü

Gaziantep'te sabaha karşı peş peşe patlamalar yaşandı. Bir lokantadaki sanayi tüplerinin büyük bir gürültüyle patlaması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Olayda 2 kişi yaralanırken patlamalara neden olan tüplerin patlama nedeni araştırılıyor.

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KİMSENİN OLMADIĞI SIRADA TÜPLER PATLADI

Olay, saat 04.00 saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan lokantada bulunan tüpler, kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle patladı. Büyük bir gürültüyle peş peşe yaşanan patlamalar, çevredeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu.

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2 KİŞİ YARALANDI

Patlama ile birlikte lokanta yakınındaki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, patlamalara neden olan tüplerin patlama nedeni de araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

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patlama Gaziantep
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