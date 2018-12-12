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Gaziantep'te petrol boru hattının üzerine yıldırım düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 20:52 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıldırım, petrol boru hattının üzerine düştü. Patlayan boru hattından akan ham petrol, çevrede bulunan yerleşim yerlerine doğru akıyor. Bir mahalle boşaltılırken, bölgeye sevk edilen çok sayıda iş makinesi tarafından akan ham petrolün yerleşim yerine ulaşmadan önü kesilmeye çalışılıyor.

Gaziantep'te petrol boru hattının üzerine yıldırım düştü!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen petrol boru hattına yıldırım düştü. Patlayan vanadan fışkıran tonlarca ham petrol nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.

Nurdağı ilçesinin kırsalından geçen petrol boru hattına yıldırım düştü. Patlayan boru hattından fışkıran tonlarca ham petrol dışarıya akmaya başladı. Yaklaşık 150 metre yüksekliğine ulaşan petrol nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinde büyük panik başladı.

PETROLÜN ÖNÜ KESİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken Gökçedere kırsal mahallesine doğru akan petrolün önünü kesebilmek için bölgeye iş makineleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, mahalleye ulaşan ham petrol nedeniyle bölgedeki mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapandı.

Ham petrol nedeniyle sürekli belediye hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Tamamen boşaltılan Gökçedere Mahallesi’ndeki bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi.

(İHA)

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Gaziantep petrol boru hattı Yıldırım Nurdağı Son dakika petrol

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