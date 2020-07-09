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Gaziantep’te polisi harekete geçiren olay! Parkta bulunan et parçası...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2020 22:44 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir parkta gömülü olarak bulunan et parçası polisi hareket geçirdi.

Gaziantep’te polisi harekete geçiren olay! Parkta bulunan et parçası...

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde bulunan Tüfekçi Yusuf Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise haber verdi. Parka gelen polis yaptığı araştırma sonucu bir ağacın dibine gömülmüş et parçasını buldu.

BİR HAYVANA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Gömüldüğü yerden çıkartılan et parçasının bulunduğu alanda geniş çaplı inceleme yapan ekipler başka bir parçaya rastlamadı. Et üzerinde yapılan incelemede ise parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri poşete koydukları et parçasını olay yerinden götürdü. (İHA)

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