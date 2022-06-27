Gaziantep'te 'rehine' paniği: Karısıyla çocuklarını rehin aldı!

Gaziantep'te yabancı uyruklu kişinin rehine dehşeti devam ediyor! Kentte gece saatlerinde yaşanan olayda adamın rehin aldığı çocuklarıyla karısını ve kendisini öldürmekle tehdit etmesi yaşanan korkulu anların dozunu yükseltti. Şahıs olay yerine gelen annesi ile kardeşine de tepki gösterdi.

OLAY YERİNE SAVCI ÇAĞIRDI

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs evin kapılarını kilitleyerek, eline tam otomatik av tüfeği ve bıçak alıp bağırmaya başladı. Olay yerine savcı gelmesini isteyen şahıs, aksi halde yanında bulunan 2 çocuğunu ve karısını öldüreceğini söyledi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

DEHŞET ANLARI! BIÇAĞI BOYNUNA DAYADI

Tüfeğini boynuna asan şahıs, zaman zaman tüfeği kafasına, zaman zaman ise bıçağı boynuna dayaması nedeniyle korkulu anlar yaşattı.

Polis şahsı ikna etmeye çalışırken, vücudunda bıçak darbesi olan şahıs olay yerine gelen annesi ve kardeşine de tepki gösterdi.

(İHA)

