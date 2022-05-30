HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'te sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

Gaziantep'te sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

30.05.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelerek korku dolu anlara neden olan ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit isimli şahıs, hastanede tamamlanan tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binası önüne 26 Mayıs Perşembe günü saat 17.10 sıralarında gelerek üzerinde bomba olduğunu söyleyen şahıs, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Polisler tarafından yaralı olarak ele geçirilen ve çok sayıda adli suç kaydı olduğu belirlenen Ümit Koçyiğit (32) isimli şahıs, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

2

TUTUKLANDI

Dört gündür hastanede tedavisi devam eden Ümit Koçyiğit isimli saldırgan, tamamlanan tedavisinin ardından tutuklandı. Tutuklanan saldırgan şahıs, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kötü kokudan şüphelendi! Mısır tarlasında çıplak halde ceset bulunduKötü kokudan şüphelendi! Mısır tarlasında çıplak halde ceset bulundu
Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremediÇöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi
Şişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktıŞişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.