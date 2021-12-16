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Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin görüntüleri isyan ettirdi: Yazıklar olsun

16.12.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te son 4 günde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişiden biri olan Y.Y.'nin fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Y.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, adamı görüntüleyen yakını, ''Yazık, anası, babası olmayan bir çocuğa bu zulmü yapıyorsanız size yazıklar olsun'' dedi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aldığı sahte içkiden zehirlenen 10 kişiden biri olan 28 yaşındaki Y.Y, yaşadığı kusma ve ağrılar üzerine ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane acilinde bilinci yarı açık durumda sedyede yatan Y.Y., o anlarda yakınları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

''YAZIKLAR OLSUN''

Görüntülerde gözleri yarı açık bulunan Y.Y.'nin üzerindeki kıyafetlerinin ise battığı görüldü. Cep telefonu ile Y.Y'nin son durumunu görüntüleyen yakınının ise videoda, "Bu adamı bu hale düşürenlerin çocuğu da bu hale düşsün. Yazık, anası, babası olmayan bir çocuğa bu zulmü yapıyorsanız size yazıklar olsun" ifadeleri yer aldı.
Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Y.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sahte içki
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