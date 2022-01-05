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Gaziantep'te sahtekar dilenci önce yerde süründü, sonra intihara kalkıştı

05.01.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilerin yoğun uğrak yeri olan Gaziler ve Hürriyet caddelerinde dilenci operasyonu düzenledi. Engelliymiş gibi davranıp yerde sürünen Bülent D. ise, zabıta gelmesine rağmen bir süre daha yerde sürünmeye devam etti. Yoğun çaba sonrası ayağa kaldırılan adam, üst geçide çıktığında ise intihar etme girişimde bulundu.

Gaziantep'te sahtekar dilenci önce yerde süründü, sonra intihara kalkıştı

Sivil kıyafetli zabıta ekipleri, bir dilencinin sürünerek insanların duygularını sömürdüğünü ve para topladığını fark etti. Bir süre takip ettikleri dilencinin yürümesine bir engeli bulunmadığını belirleyen ekipler, bir anda şahsın etrafını sardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilere yönelik yapılan denetimde sivil ekipler, Hürriyet Caddesi'nde, Bülent D.'nin engeli olmadığı halde yerde sürünerek dilendiğini fark etti. Zabıtayı görmesine rağmen bir süre daha yerde sürünen Bülent D., görevlilerin ısrarıyla ayağa kalktı.

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İNTİHAR ETMEYE KALKTI

Zabıtaların şaşkınlığından istifade ederek kaçmaya çalışan ve bu girişimi başarısız olan dilenci, gerekli işlem ve cezaların yapılması için zabıta karakoluna götürülmek istendi. Ekipler nezaretinde yolun karşısına geçirilmek için üst geçide çıkarılan dilenci burada sahtekarlığının cep telefonu ile görüntülendiğini ve foyasının ortaya çıktığını fark edince intihar edeceğini söyleyerek, üst geçidin demir korkuluklarına çıkmaya çalıştı. Zabıta ekiplerinin müdahalesi ile bu girişimi ve şovu başarısız olan dilenci, karakola götürüldü.

İsminin B.D. olduğu belirlenen dilencinin cebinden 80 TL çıkarken, şahsa ekipler tarafından 277 TL para cezası tatbik edildi.

(İHA-DHA)

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Gaziantep
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