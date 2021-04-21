Gaziantep'te şiddetli fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oyun alanına düştü, faciadan dönüldü

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan fırtına evlerin çatılarını uçurdu. Rüzgarın etkisini arttırmasıyla ortaya çıkan fırtına kısa sürmesine rağmen birçok yerde evlerin çatısının uçmasına neden oldu. Şahinbey ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartmanın uçan çatısının site bahçesine düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Sitenin bahçesindeki oyun sahasının üstüne düşen çatı parçaları site sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Olayın ardından sitenin bahçesi savaş alanına döndü. Site otoparkında bulunan araçların büyük bir çoğunluğu hasar görürken çatının uçtuğu apartmanın son katlarında bulunan dairelerde zarar gördü.

"PARÇALAR ÇOCUKLARIN ÜZERİNE DÜŞEBİLİRDİ"

Çatının uçtuğu anları balkonundan gördüğünü söyleyen Erdal Kılıç, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü belirtti. Oyun sahasında oynayan çocukların üzerine çatı parçalarının düştüğünü anlatan Kılıç, "Oyun sahasının üzerindeki ipler olmasaydı parçalar çocukların üzerine düşebilirdi. Çok şükür bir şey olmadı. Hepimiz çok korktuk. Her şey bir anda oldu. Arabalarda baya hasar gördü" dedi.

(İHA)

