Gaziantep'te sokak ortasında eşini darp etmişti! Cezası belli oldu

28.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Ç, müşteki eşi B.Ç, çiftin çocukları ve yakınları ile sanık avukatı katıldı.

"GÖZÜMDEN BİLE KISKANIYORUM"

Sanık Emrah Ç, eşini çok sevdiğini bu nedenle çok kıskandığını belirterek, "Kendi gözümden bile kıskanıyorum. Olay günü de kıskançlık yüzünden tartıştık. Gitmeye karar verince peşinden gittim, özür diledim 'çocuklarını düşünmüyor musun?' dedim. Kendisini ikna etme çalıştım ancak ağza alınmayacak bir söz söyleyince şuurumu kaybedip vurdum." şeklinde savunma yaptı.

Hakimin, "Pişman mısın?" sorusuna sanık Emrah Ç, "Yaptığım çirkin davranışımdan dolayı çok pişmanım. Kendi insanlığımdan utandım. Sizlerin huzurunda eşimden özür diliyorum." cevabını verdi.

Müşteki B.Ç, olayın eşinin anlattığı gibi olduğunu belirterek, "Eşim bana çok iyi davranır, bende ona aynı şekilde. Bu kadarını hak etmedi." diye konuştu.

"EŞİMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM!"

B.Ç, "Eşinden korkuyor musun?" sorusuna da şu şekilde cevap verdi:

"Kesinlikle korkmuyorum öyle bir insan değil. Şikayetçi değilim en başından beri değildim. Beni çok sevdiği için kıskanırdı. Eşimi seviyorum onun da beni sevdiğini biliyorum. Bana karşı tehdit ve hakaret eylemi olmadı can güvenliğimden endişe etmiyorum. Eşimin tahliye olmasını ve çocuklarımın yanına dönmesini istiyorum."