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Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi önce dövdü sonra tüfekle vurdu

31.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'ten dehşet veren bir son dakika haberi geldi. 5 kişi tarafından sokak ortasında yolu kesilen H.A. isimli genç, önce dövüldü ardından da tüfekle vuruldu. Yaralanarak hastaneye kaldırılan H.A. tedavi alınırken alınırken, dehşet saçan 5 kişiden 4'ü yakalandı.

Korkunç olay, 22 Aralık günü, Tekstilkent Mahallesi'nde yaşandı. H.A.'nın yolu, sokakta yürüdüğü sırada 5 kişi tarafından kesildi. H.A. cep telefonunu isteyen gruba olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine şüpheliler H.A.'ya saldırdı.

Gruptaki bir kişi de H.A.'ya tüfekle ateş açtı. Yaralanan H.A. yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan H.A. tedaviye alındı.

Polis ise kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda kimlikleri saptanan şüphelilerden 4'ü adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Gözaltına alına A.K., M.A., S.Ç. ve T.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'yağmaya teşebbüs' ve 'ateşli silahla yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine koyuldu. Polis, kaçan 5'inci şüpheliyi arıyor.

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(DHA)

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