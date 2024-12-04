Gaziantep'te 'sünnet' skandalı: 4 aylık bebek canından oluyordu! O şahıs hakkında ailelerden şikayet yağıyor

Üst üste iki gün denedi ama 4 aylık bebeği sünnet edemedi, çareyi kaçmakta buldu. Bebeği ölümle burun buruna getiren ve birçok ailenin şikayetçi olduğu belirtilen şahsın peşine düşüldü. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Bebeğin babası "Ben bu doktorun gerçek doktor olup olmadığının araştırılmasını istiyorum. Başka ailelerin de canının yanmasını istemiyorum" diye konuştu.

BEBEĞİ SÜNNET EDEMEDİ, "ERTESİ GÜN GETİRİN" DEYİP YİNE BAŞARAMADI

Olay, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Celal Özgenç (47) ve eşi, 4 aylık bebeklerini sünnet ettirmek için evlerinin yakınındaki özel bir sağlık kabinine götürdü. İddiaya göre, sağlık kabinine dışarıdan geldiği iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen doktor, ilk denemesinde yaptığı iğne ve penise attığı kesiğe rağmen bebeği sünnet edemeyince ertesi gün getirilmesini istedi. Doktor olduğu iddia edilen şahıs, ertesi gün tekrar getirilen bebeği iğne yapmasına ve denemesine rağmen yine sünnet edemedi. Şahsın olay sonrası bebeğin penisinde morarma olması, yoğun ağlama krizi ve ailenin tepkisi üzerine sünnet yapamayacağını söyleyerek kaçtığı ileri sürüldü.

"İKİ DEFA DENEMESİNE RAĞMEN SÜNNETİ YAPAMADI, KLİNİKTEN KAÇARAK GİTTİ"

Baba Celal Özgenç yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eşim en küçük oğlumu sünnet yaptırmak için bir özel polikliniğe götürdü. Doktor oğluma 2-3 tane iğne yapmış ve penise kesik atıp denemesine rağmen sünneti yapamamış. Daha sonra eşime bu çocuğu yarın getirin demiş. Ben de dün eşimle birlikte gittim. Doktor sünnet işlemine başladı, yine iğne yapmaya çalıştı. Ben de ’İğne yapmayın, oğlum yine morarmaya başladı. Çocuk çok kötü oldu’ dedim. Doktor da bize, ‘Ben bunu yapamayacağım, 4-5 ay sonra geri getirin’ dedi. Biz de bu adamın doktor olduğundan şüphe ettik. Doktor olduğunu iddia eden şahıs kaçar vaziyette klinikten çıkıp gitti, ben de fotoğrafını çektim" dedi.

"KLİNİK SAHİBİ ’ŞİKAYETÇİ OLMA’ DEDİ"

Yaşanan olay sonrası şahsın izini kaybettirdiğini ve gerekli yerlere şikayette bulunduklarını söyleyen Özgenç, “Poliklinik sahibi ’şikayetçi olma’ dedi. Biz oğlumu başka bir hastaneye götürdük. Karakola gidip şikayetçi de olduk" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM ÖLEBİLİRDİ, ÖZEL BÖLGESİNDE MORARMA VE ŞİŞME VAR"

Olay sonrası oğlunun özel bölgesinde şişme ve morarma olduğunu söyleyen baba Özgenç, "Oğlumun şu an o bölgesinde morarma var. Benim oğlum ölebilirdi" şeklinde konuştu.

"GERÇEK DOKTOR OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILSIN, BAŞKALARININ CANI YANMASIN"

Aynı şahıstan başka vatandaşların da şikayetçi olduğunu iddia eden Özgenç, "Bizden önce yaptığı aileler de bu doktordan şikayetçi olmuş. Ben bu doktorun gerçek doktor olup olmadığının araştırılmasını istiyorum. Başka ailelerin de canının yanmasını istemiyorum. Bu olay daha da kötü sonuçlanabilirdi. Ben yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve doktor olduğu iddia edilen şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır