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  4. Gaziantep'te şüpheli çanta paniği! Bomba imha robotuyla patlatıldı

Gaziantep'te şüpheli çanta paniği! Bomba imha robotuyla patlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 15:48 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği önüne bırakılan siyah poşet, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından bomba imha robotuyla kontrollü patlatıldı. Poşetin içinden kıyafetler ve ayakkabılar çıktı.

Gaziantep'te şüpheli çanta paniği! Bomba imha robotuyla patlatıldı

Olay, öğle saatlerinde, Gaziantep Valiliği önünde meydana geldi. Valilik binası duvarının kenarına bırakılmış siyah poşeti görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise bildirdi.

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İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi. Kısa sürede gelen bomba imha uzmanı, poşeti bomba imha robotu ile kontrollü olarak patlattı. Poşetin içinden kıyafetler ve ayakkabılar çıktı.

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Malzemeler, incelenmek üzere emniyete götürülürken, poşeti bırakan kişi araştırılıyor.

DHA

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