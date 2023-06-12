Gaziantep'te şüpheli ölüm! Çilingirle girilen evde korkunç manzara: Başındaki kan lekesi...

Gaziantep'teki Binevler Mahallesi’nde yalnız yaşayan Asuman Dertlioğlu’nun yakınları kendisinden haber alamayınca evine gitti. Dertlioğlu’nun yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRİLEN EVDE CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Kapısı çilingir yardımıyla açılarak girilen evde Dertlioğlu’nun cansız bedeni bulundu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından başında kan olduğu tespit edilen Asuman Dertlioğlu’nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Dertlioğlu'nun ölümü şüpheli bulunularak soruşturma başlatıldı. (DHA)



