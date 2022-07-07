Gaziantep'te tepki çeken olay! Benzin döküp camiyi yakmaya kalktı

Tepki çeken olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Ökkeş Eruslu Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre, camiye gelen E.A. isimli şahıs, camiye zarar vererek benzinle yakmaya çalıştı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, E.A. isimli şüpheli şahsın caminin kapısını benzin dökerek yaktığını belirledi. Camiye zarar veren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “15 Temmuz Mahallesi Ökkeş Eruslu Cami’nde bir şahsın camiyi yakmaya çalıştığı ihbarı üzerine emniyet ekiplerimiz belirtilen adrese gitmiş ve E.A. (50) isimli şahsın caminin kapısını benzin dökmek suretiyle ateşe verdiği tespit edilmiştir. Akabinde şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmış, cami kapısı söndürülmüştür. Şüpheli E.A.’nın 'kasten yaralama-basit yaralama' ve 'halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak' suçundan 3 ayrı suç kaydı mevcut olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

İHA

