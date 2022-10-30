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Gaziantep'te trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 5 yaralı

30.10.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Nizip ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

A.K idaresindeki otomobil ile H.Y yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Hazımoğlu Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralı sürücüler ve otomobillerdeki 5 kişi ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü H.Y ve yolcu C.K, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobillerin kafa kafaya çarpışmasının ardından kaza sonrasında yolda ilerleyen araçların durması, sağlık ile polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ve yaralılara müdahalesi yer aldı. (AA)

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