Gaziantep'te trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

A.K idaresindeki otomobil ile H.Y yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Hazımoğlu Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralı sürücüler ve otomobillerdeki 5 kişi ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü H.Y ve yolcu C.K, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobillerin kafa kafaya çarpışmasının ardından kaza sonrasında yolda ilerleyen araçların durması, sağlık ile polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ve yaralılara müdahalesi yer aldı. (AA)

