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  4. Gaziantep'te trafikte korku dolu anlar! Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Gaziantep'te trafikte korku dolu anlar! Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

24.08.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, bir otomobil ile arkasından gelen motosiklet çarpıştı. Seyir halindeki başka bir aracın yol kamerasına anbean yansıyan olayda motosiklet sürücüsü son anda yaptığı manevra ile aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

İddiaya göre, seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyir halinde olan motosikleti fark etmedi. Motosikleti fark etmeyen otomobil sürücüsü, sol şeride ani manevra yapınca motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yere düşerken, sürücü ise iki aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Kaza sonrası motosiklet sürücüsünde hafif sıyırıklar oluşurken, o anlar ise olay yerinden geçen başka bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından taraflar arasında ’bilerek çarpma’ gerekçesiyle kısa süreli tartışma yaşanırken, daha sonrasında her iki taraf da araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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