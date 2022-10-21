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Gaziantep'te ünlü katmerci ve oğluna silahlı saldırı! Kurşun başına isabet etti...

21.10.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Mahallede bulunan ünlü katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya, aralarında alacak verecek meselesi olduğu bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şahıs silahıyla ateş etti. Başından vurulan Orhan Sertkaya hayatını kaybetti. Ali Sertkaya ise hafif yaralandı. Polisler, kaçan katil zanlısını arıyor.

Gaziantep'te ünlü katmerci ve oğluna silahlı saldırı! Kurşun başına isabet etti...

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan ünlü katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

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ÜNLÜ KATMERCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kavga sırasında komşu esnafın silahlı saldırısına uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya kafasına isabet kurşunla ağır yaralanırken, oğlu ise dizine isabet eden kurşunla hafif yaralandı. Yaralı baba-oğul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Orhan Sertkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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