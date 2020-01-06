Gaziantep'te vahşet! Köpeğin kulağını kestiler, dikmeye çalıştılar

Gaziantep'te, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kulağı kısmen kesilen köpeğin, uğradığı darbeler nedeniyle de yüzünde, kafasında ve kulağında derin yaralar oluştu. Kesilen bölgeler dikiş ipliği ile dikilmeye çalışılarak büyük acı yaşatıldığı belirtilen köpek, dün sabah saatlerinde çuvala konularak Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'nin avlusuna bırakıldı.

Dernek görevlileri, çıktıkları bahçede buldukları çuvalı açtığında kanlar içerisinde kalan köpekle karşılaştı. İşkence yapılan köpek, derneğe ait klinikte tedaviye alındı. 'Hayat' adı verilen yavru köpeği kontrol eden veteriner Gamze Sezer, yüz, kafa ve kulak kısmında ciddi kesiler olduğunu belirledi. Tedavisine başlanan ve yaraları sarılan köpeğe deri naklinin gerekeceğini belirten Veteriner Gamze Sezer, "Hayat isimli yavru köpeğimiz derneğimizin bahçesine çuval ile atıldı. Çuvaldan çıkardığımızda hayvanın yüzünde büyük bir şişlik belirgindi. Hayvan kafasını kontrol edemiyordu, kaldıramıyordu. Bizim gördüğümüz hayvanın kulağını kesmeye çalışmışlar ama kafasını kesmişler. Daha sonra sanırım korktukları için dikmeye çalışmışlar. İğneden dolayı da ciddi bir iltihap oluşmuş. Biz antibiyotikler vererek yarasını temizledik. Daha sonra yarasını tekrar sardık. Yavrunun kulağını tamamen kesmek zorunda kaldım. Ölü dokuydu zaten şu andan itibaren yavru köpeğe deri nakli gerekiyor. Biz elimizden geleni yaptık. Umarım şansı yanında olur" dedi.