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  4. Gaziantep'te vahşet! Köpeğin kulağını kestiler sonra da dikmeye çalıştılar

Gaziantep'te vahşet! Köpeğin kulağını kestiler sonra da dikmeye çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 08:32 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, bir köpeğin bıçakla sol kulağı kesildi, baş ve yüz kısmına zarar verildi. Kimliği belirsiz kişilerce kesilen kulağı dikilmeye çalışılarak daha çok zarar verilen köpek, daha sonra çuval içerisinde Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği bahçesine bırakıldı. Veteriner hekim Gamze Sezer, tedavisine başlanan ve 'Hayat' ismini verdikleri köpeğin kulağı için deri nakli gerekebileceğini söyledi.

Gaziantep'te, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kulağı kısmen kesilen köpeğin, uğradığı darbeler nedeniyle de yüzünde, kafasında ve kulağında derin yaralar oluştu. Kesilen bölgeler dikiş ipliği ile dikilmeye çalışılarak büyük acı yaşatıldığı belirtilen köpek, dün sabah saatlerinde çuvala konularak Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'nin avlusuna bırakıldı.

Dernek görevlileri, çıktıkları bahçede buldukları çuvalı açtığında kanlar içerisinde kalan köpekle karşılaştı. İşkence yapılan köpek, derneğe ait klinikte tedaviye alındı. 'Hayat' adı verilen yavru köpeği kontrol eden veteriner Gamze Sezer, yüz, kafa ve kulak kısmında ciddi kesiler olduğunu belirledi. Tedavisine başlanan ve yaraları sarılan köpeğe deri naklinin gerekeceğini belirten Veteriner Gamze Sezer, "Hayat isimli yavru köpeğimiz derneğimizin bahçesine çuval ile atıldı. Çuvaldan çıkardığımızda hayvanın yüzünde büyük bir şişlik belirgindi. Hayvan kafasını kontrol edemiyordu, kaldıramıyordu. Bizim gördüğümüz hayvanın kulağını kesmeye çalışmışlar ama kafasını kesmişler. Daha sonra sanırım korktukları için dikmeye çalışmışlar. İğneden dolayı da ciddi bir iltihap oluşmuş. Biz antibiyotikler vererek yarasını temizledik. Daha sonra yarasını tekrar sardık. Yavrunun kulağını tamamen kesmek zorunda kaldım. Ölü dokuydu zaten şu andan itibaren yavru köpeğe deri nakli gerekiyor. Biz elimizden geleni yaptık. Umarım şansı yanında olur" dedi.

'KANLAR İÇERİSİNDE BULDUK'

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yöneticisi Cemal Güneş Tosun ise yavru köpeği derneğin bahçesinde kanlar içerisinde bulduklarını kaydetti. 'Hayat' ismini verdikleri köpeğin tedavisine başlandığını belirten Tosun, "Bu köpeğin kulağını ve yüzünü kesmişler. Daha sonra normal dikiş ipliği ile dikmeye çalışmışlar. Tabi doğal olarak hayvana enfeksiyon kaptırmışlar. Hayvanı çuvala koyup bizim derneğimizin bahçesine atmışlar. Yavruyu aldığımızda çok kötü durumdaydı. Biz dernek olarak elimizden geleni yaptık. Getirildikten sonra kafasındaki o dikiş iplikleri çıkarıldı. Enfeksiyonu olduğu için enfeksiyonu kurutulmaya çalışıldı. Düzenli olarak pansumanlarını yapıyoruz ve antibiyotik veriyoruz" diye konuştu.

Hayat'ın ileri tedavisi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderileceği belirtildi.

(DHA)

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Gaziantep köpek kuağı kesilen köpek

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