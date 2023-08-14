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Gaziantep’te vahşet! Köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu

14.08.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İlçedeki Kızılhisar mevkiinde bir üst geçidin altında köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te vahşet! Köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu

Korkunç olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde boş bir arazide yaşandı. Dün öğle saatlerinde köprüden geçen vatandaş boş arazide sahipsiz sokak köpeklerinin bir şeyler yediğini fark etti. Daha sonra poşetin içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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KÖPEKLER PARÇALAMIŞ

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, poşete koyulmuş olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeninin bir kısmının köpekler tarafından parçalandığı ve vücudunun kurtlandığı öğrenilirken, yeni doğmuş bebeğin tahminen iki gün önce boş araziye terk edildiği iddia edildi.

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YENİ DOĞDUĞU BELİRLENDİ

Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, bebeği atanları bulmak için çalışma başlattı.

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İHA

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Gaziantep bebek

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