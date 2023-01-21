HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gaziantep'te yakalanmıştı! Terör örgütü DEAŞ'ın sözde valisi tutuklandı

Gaziantep'te yakalanmıştı! Terör örgütü DEAŞ'ın sözde valisi tutuklandı

21.01.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının DEAŞ'nın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olduğu belirlendi. İşte haberin detayları...

Gaziantep'te yakalanmıştı! Terör örgütü DEAŞ'ın sözde valisi tutuklandı

Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olan H.A.'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.

cas

ÇOK SAYIDA TERÖR EYLEMİNE KATILMIŞ!

Yapılan araştırmada, geçmiş dönemde H.A.'nın DEAŞ'nın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olduğu belirlendi. Çok sayıda eyleme katıldığı tespit edilen H.A., 19 Ocak günü polisin operasyonu ile yakalandı.

H.A., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

Afyonkarahisar'da bir terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı Afyonkarahisar'da bir terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de trafik kazası! 3 kişi yaralandıKocaeli'de trafik kazası! 3 kişi yaralandı
İstanbul'a çok yaklaşmıştı! Beklenen olduİstanbul'a çok yaklaşmıştı! Beklenen oldu
Tartışma yaratan kareyle ilgili dikkat çeken yorumTartışma yaratan kareyle ilgili dikkat çeken yorum
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep DEAŞ

En Çok Okunan Haberler

Gram altına yeni rekor getirecek o rakam!

Gram altına yeni rekor getirecek o rakam!

Dünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurdu

Dünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurdu

Mehveş'in son haline bakın! Cesur pozlarına yorum yağdı

Mehveş'in son haline bakın! Cesur pozlarına yorum yağdı

Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'

Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'

Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar: Kuraklık için çare...

Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar: Kuraklık için çare...

Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihine ilişkin ilk açıklama! Herkes merak ediyordu…

Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihine ilişkin ilk açıklama! Herkes merak ediyordu…

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.