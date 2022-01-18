HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te yarın okullar tatil mi? Yarın (19 Ocak) Gaziantep'te okullar tatil mi olacak?

Gaziantep’te yarın okullar tatil mi? Yarın (19 Ocak) Gaziantep'te okullar tatil mi olacak?

18.01.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışları ülke genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz günlerde birçok ilimizde okulların tatil edildiği valilikler tarafından açıklanmıştı. Soğuk ve sert hava koşulları sürerken Gaziantep'te okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Gaziantep’te yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

Gaziantep’te yarın okullar tatil mi? Yarın (19 Ocak) Gaziantep'te okullar tatil mi olacak?

Gaziantep valiliği, kar yağışı nedneniyle 18 Ocak Salı günü için okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Gazaiantep'te olumsuz hava koşulları devam ederken, okulların yarın da tatil olup olmadığı araştırılıyor. Gözler, Gaziantep valiliğine çevrildi. Beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

Gaziantep’te yarın okullar tatil mi? Yarın (19 Ocak) Gaziantep'te okullar tatil mi olacak?

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'te 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olduğunu duyurdu. İşte o açıklama:

"Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 ocak çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime ( halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir.

Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır.

Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın."

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Yarın Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bilecik, Bolu, Bingöl, Konya, Niğde, Burdur, Uşak, Tokat, Kilis, Tunceli, Gümüşhane, Nevşehir, Kütahya, Sivas, Diyarbakır, Denizli, Çankırı, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Yozgat, Kayseri ve Giresun'da okullar tatil edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardıBilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Adliye çıkışı silahlı saldırı! Eşini taciz eden kişiyi vurdu

Adliye çıkışı silahlı saldırı! Eşini taciz eden kişiyi vurdu

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.