Gaziantep’te yarın okullar tatil mi? Yarın (19 Ocak) Gaziantep'te okullar tatil mi olacak?

Gaziantep valiliği, kar yağışı nedneniyle 18 Ocak Salı günü için okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Gazaiantep'te olumsuz hava koşulları devam ederken, okulların yarın da tatil olup olmadığı araştırılıyor. Gözler, Gaziantep valiliğine çevrildi. Beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'te 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olduğunu duyurdu. İşte o açıklama:

"Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 ocak çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime ( halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir.

Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır.

Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın."

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Yarın Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bilecik, Bolu, Bingöl, Konya, Niğde, Burdur, Uşak, Tokat, Kilis, Tunceli, Gümüşhane, Nevşehir, Kütahya, Sivas, Diyarbakır, Denizli, Çankırı, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Yozgat, Kayseri ve Giresun'da okullar tatil edildi.



