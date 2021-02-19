HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'te yasak aşk cinayeti! Başını taşla ezmişler

Gaziantep'te yasak aşk cinayeti! Başını taşla ezmişler

19.02.2021 10:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gaziantep'te yasak aşk cinayeti! Başını taşla ezmişler

Gaziantep'te kayıp olarak aranırken ormanlık alanda başı taşla ezilmiş cesedi bulunan iş makinesi operatörü Mesut Oğultekin'in ilişkisi olduğu S.Ö. isimli kadının eşi A.Ö. ve yakınları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 6 kişiden A.Ö. ile onun ağabeyi H.Ö. tutuklandı.

Gaziantep’te 11 Şubat günü çıktığı evine dönmeyince yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu iş makinesi operatörü Mesut Oğultekin, 16 Şubat günü ormanlık alanda cesedi bulundu. Yapılan incelemede Oğultekin'in dövüldükten sonra başının taşla ezildiği belirlendi. Oğultekin'in cenazesi otopsisinin ardından defnedilirken, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulu olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri cinayete ilişkin soruşturma başlattı.

SON TELEFON YASAK AŞKININ EŞİNDEN

JASAT timleri, öldürülen Oğultekin'in yakınları ve çalışma arkadaşları ile cesedinin bulunduğu bölgedeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Onlarca kişiyle görüşen ekipler, Oğultekin'in evli olan S.Ö. ile ilişkisi bulunduğunu saptadı. Çalışmalarını bu yöne kaydıran jandarma, Oğultekin'in kaybolmadan önce son olarak S.Ö.'nün eşi A.Ö. ile görüştüğünü saptadı. Bunun üzerine gözaltına alınan A.Ö., cinayete kurban giden Mesut Oğultekin ile arkadaş olduklarını ve öldürülmesiyle ilgisi bulunmadığını ifade etti. Ancak yapılan detaylı araştırmada A.Ö.'nün, Oğultekin'in cesedinin bulunduğu ormanlık alanda 11 Şubat gecesi telefon sinyali tespit edildi. Bu saptama sonrası A.Ö. suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. A.Ö., eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenince akrabaları ile birlikte Mesut Oğultekin'i görüşmek üzere ormanlık alana çağırdıklarını ve burada yaşanan tartışmanın ardından öldürdüklerini söyledi.

d50d32d9c51ead8721fe886ae7de2359

GÖZALTINA ALINDILAR

A.Ö.'nün itirafının ardından ağabeyi H.Ö. ve eşi S.Ö.'nün de aralarında olduğu 6 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve ağabeyi H.Ö. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Bilim Kurulu üyesi 'böyle olmaz' diyerek isyan ettiBilim Kurulu üyesi 'böyle olmaz' diyerek isyan etti
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?

En Çok Okunan Haberler

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Yeni bir mutasyon keşfedildi: Benzersiz!

Yeni bir mutasyon keşfedildi: Benzersiz!

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Son Dakika: Nüfusa göre en çok vaka artışının olduğu Giresun'da yeni yasak kararları

Giresun'da yeni yasak kararları

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmeye çıkıyor, olmaz

Bilim Kurulu üyesi 'böyle olmaz' diyerek isyan etti

Korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizci korku dolu anları anlattı

Kaçırılan Türk denizci korku dolu anları anlattı

Son Dakika: İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu! 43 kişi yakalandı

Siber dolandırıcılara operasyon! 43 kişi yakalandı

Donmak üzere olan yavru köpeği hayata döndürdüler

Hayvanseverler harekete geçti! Hayata döndürüldü

Elektrik kesintisi listesi 19 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

19 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.