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  4. Gaziantep'te zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 5 kişi yaralandı

20.08.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan römorkun devrilmesi sonucu, yola dökülen karpuzlar ekiplerce temizlendi.

Gaziantep'te zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te otomobil, cip ve karpuz yüklü römorklu traktörün karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Çevre yolunun Kilis kavşağı ile Akkent Kavşağı arasında, yabancı plakalı cip ile bir otomobil ve plakası öğrenilemeyen karpuz yüklü römorklu traktör çarpıştı.

Yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Römorkun devrildiği kazada, yola dökülen karpuzlar ekiplerce temizlendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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