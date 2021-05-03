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  4. Gaziantep'teki camide biber gazlı polis müdahalesi! Valilik'ten açıklama geldi

Gaziantep'teki camide biber gazlı polis müdahalesi! Valilik'ten açıklama geldi

03.05.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Valiliği, camide biber gazıyla müdahale görüntüleriyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen cami içerisinde biber gazı kullanılması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Gaziantep'teki camide biber gazlı polis müdahalesi! Valilik'ten açıklama geldi

Gaziantep'te, dün 3 ayrı camide toplanan bazı kişiler, ramazan ayı boyunca itikafta bulunacaklarını söyledi. Cami imam ve müezzinler, kalabalıktan camiden çıkmalarını istedi. Ancak, camilerdeki toplam 76 kişi uyarılara aldırmayınca görevliler durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, camiden çıkmamakta ısrar eden ve devlete karşı sivil itaatsizlik başlattığını söyleyen kişileri dışarı çıkardı. Direnenler ise gözaltına alındı, müdahale sırasında bir mahalle bekçisi biber gazı ile müdahale etti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği de sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, daha önce haklarında terör nedeni ile soruşturma yapılan ve kendilerini ‘Alparslan Kuytul Gönüllüleri’ olarak adlandıran kişilerin 2 Mayıs günü yatsı namazına müteakip 21.30 sıralarında 3 camide toplandığı belirtilerek, "3 camide 76 şahıs ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplanmış ve cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istenmiştir. Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek, devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde, şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır" dedi.

"POSTALLA GİRİLDİĞİ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Sosyal medyada iddia edildiği gibi cami içerisine postal ile girilmesinin söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Olay ile ilgili bir emniyet personelinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Cami içerisine emniyet personeli tarafından postal ile girildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, müdahale cami girişinde yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan genelge kapsamında, “Cami cemaatinden itikafa girmek isteyenlerin talepleri, cami görevlileri tarafından müftülüklere yazılı olarak bildirilecek, müftülükler mülki amirin onayıyla itikafa girilecek camileri belirleyecek ve ilan edecektir' hükmü amir olup, 2019 yılında Gaziantep ilimizde toplam 143 cami itikafa girilebilecek mabet olarak belirlenmiş, bunlardan 27 tanesinde 174 vatandaşımız itikafa girmiştir. 2020 yılında pandemi nedeniyle herhangi bir talep olmamış ve camilerde itikafa girilmemiştir. Ayrıca: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30.04.2021 tarihli genelgesi kapsamında itikafa girmek isteyen vatandaşların bu ibadetlerini evlerinde yapabilecekleri tavsiye edilmiştir. Bu yıl kaymakamlıklara, Müftülüğe ya da din görevlilerine itikafa girmek ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır.'

AMAÇ İBADET DEĞİL, PROVOKASYON

Yaşananların provokasyon olduğunu ve bunu yapan kişilerin daha önce terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşları olup amaçlarının ibadet değil, sivil itaatsizlik yapmak olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müdahale edilen camide itikafa girmek isteyen vatandaşların o mahallede ikamet etmedikleri tespit edilmiş olup, organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır. Pandemi öncesinde bahse konu üç cami, itikafa izin verilen camiler arasında iken hiç kimse tarafından itikafa girme talebinde bulunulmamıştır. Bu camilerin fiziki imkanları göz önünde bulundurulduğunda 30 kişinin aynı anda itikafa girmesi pandemi şartları açısından da uygun değildir. Caminin içerisine emniyet mensupları asla ayakkabı ile girmemişlerdir. Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen cami içerisinde biber gazı kullanılması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

aadsadaa

ADSAD

(DHA)

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