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  4. Gaziantep'teki feci kazadan yaralı olarak kurtuldu! Dehşet anlarını anlattı

Gaziantep'teki feci kazadan yaralı olarak kurtuldu! Dehşet anlarını anlattı

20.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 kişi hayatını kaybettiği Gaziantep'teki kazadan yaralı olarak kurtulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, dehşet anlarını anlattı.

Gaziantep’te yolcu otobüsünün daha önce yaşanan bir kazaya neden olan ekiplerin arasına dalması sonucu İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, ilk kazayı görüp yaralılara yardıma gittiğini, o sırada bir otobüsün devrilerek üzerlerine geldiğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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