Gaziantep'teki feci kazadan yaralı olarak kurtuldu! Dehşet anlarını anlattı

Gaziantep’te yolcu otobüsünün daha önce yaşanan bir kazaya neden olan ekiplerin arasına dalması sonucu İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, ilk kazayı görüp yaralılara yardıma gittiğini, o sırada bir otobüsün devrilerek üzerlerine geldiğini söyledi.



