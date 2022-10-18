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Gaziantep'teki 'hurdacı' cinayeti çözüldü! Katil bakın kim çıktı? "Çocuklarım beni affetsin"

18.10.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde mayıs ayında işlenen cinayet aydınlatıldı. Hurdacılık yapan Seyfettin Çabuk'u bıçaklayarak ve silahla vurarak öldüren kişinin eniştesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı enişte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlının, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çocuklarım beni affetsin" demesi ise dikkat çekti.

Gaziantep'teki 'hurdacı' cinayeti çözüldü! Katil bakın kim çıktı? "Çocuklarım beni affetsin"

Gaziantep’te 5 ay önce bıçaklandıktan sonra silahla vurularak öldürülen 23 yaşındaki hurdacı Seyfettin Çabuk’un katil zanlısı 'eniştesi' çıktı. Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen maktulün eniştesi "Çocuklarım beni affetsin" ifadelerini kullandı.

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Olay, 5 Mayıs 2022 günü akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen ve evde yalnız kalan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk’tan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmuş ve ihbar üzerine 23 yaşındaki gencin bulunduğu eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Eve giren ekipler, Çabuk’un bıçaklanarak ve silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

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KATİL ZANLISI 'ENİŞTE' ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından katil zanlısını bulmak için yaklaşık 5 aydır çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vahşi cinayetin katil zanlısı maktulün eniştesi H.T. isimli şahıs olduğunu belirledi. Katil zanlısı, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısı H.T.’nin olayda kullandığı silahı ise asri mezarlığa gömdüğü öğrenildi.

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ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE GETİRİLDİ, "ÇOCUKLARIM BENİ AFFETSİN" DEDİ

Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından yakalanan katil zanlısı H.T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından zanlı, zırhlı araçla adliyeye getirildi.

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Zanlı yoğun güvenlik tedbirleri arasında savcı karşısına çıkarıldı. H.T.’nin adliyeye götürülmesi esnasında kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çocuklarım beni affetsin" demesi ise dikkat çekti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
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