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Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı’nın "siyah" akması ve köpürmesi üzerine inceleme başlatıldı. İlçedeki Karasu Çayı'ndan balık tutmak isteyen vatandaşların ihbarıyla inceleme başlatıldı. Yetkililer, analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmamasını istedi.

Karasu Çayı'nda meydana gelen renk değişimi ve köpürme, buraya pikniğe ve balık tutmaya gelen vatandaşlarca farkedilip ihbar edildi. İslahiye Belediyesi yetkilileri sudan numune alarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce inceleneceğini söyledi.

Gaziantep'teki Karasu Çayı'nda balık avlanması yasaklandı

İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nın "siyah" akması üzerine inceleme başlatıldı.
İlçedeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı kıyısına balık tutmak ve piknik yapmak üzere gelen vatandaşlar, suyun siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti.
İlçedeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı kıyısına balık tutmak ve piknik yapmak üzere gelen vatandaşlar, suyun siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti.
Alınan numunelerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce inceleneceğini kaydedildi.
Yetkililer, analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmamasını istedi.
Vatandaşlardan Burhan Temtek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır hem piknik yapmak hem de balık tutmak için bölgeye geldiklerini söyledi.
Çayın siyah aktığını gördüklerini anlatan Temtek, "Bir süre sonra suda köpükler de oluşmaya başladı.
Pis su karışma ihtimaline karşı zabıtayı aradık. İnşallah geçici bir sorundur." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Karasu Çayı

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