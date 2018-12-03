Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi

Karasu Çayı'nda meydana gelen renk değişimi ve köpürme, buraya pikniğe ve balık tutmaya gelen vatandaşlarca farkedilip ihbar edildi. İslahiye Belediyesi yetkilileri sudan numune alarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce inceleneceğini söyledi.

Gaziantep'teki Karasu Çayı'nda balık avlanması yasaklandı

İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nın "siyah" akması üzerine inceleme başlatıldı.

İlçedeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı kıyısına balık tutmak ve piknik yapmak üzere gelen vatandaşlar, suyun siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti.

İlçedeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı kıyısına balık tutmak ve piknik yapmak üzere gelen vatandaşlar, suyun siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti.

Alınan numunelerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce inceleneceğini kaydedildi.

Yetkililer, analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmamasını istedi.

Vatandaşlardan Burhan Temtek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır hem piknik yapmak hem de balık tutmak için bölgeye geldiklerini söyledi.

Çayın siyah aktığını gördüklerini anlatan Temtek, "Bir süre sonra suda köpükler de oluşmaya başladı.